Lkw erfasst Fußgängerin

Sinsheim.Eine Fußgängerin ist am Freitagvormittag auf der Steinsfurter Straße in Höhe der Lerchhennenstraße von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war die 78-Jährige gerade im Begriff, die Straße an einer Fußgängerfurt zu überqueren, als sie von dem LKW erfasst wurde.

Die Frau wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann derzeit laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Da der Unfallhergang, insbesondere die Ampelschaltung, noch nicht geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 mit der Verkehrspolizei Heidelberg oder unter der Telefonnummer 07261/690-0 mit dem Polizeirevier Sinsheim in Verbindung zu setzen.



© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.11.2020