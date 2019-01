Lkw fährt frontal gegen Baum

sinsheim.Bei einem Unfall auf der Bundestraße 45 zwischen Sinsheim und Hoffenheim ist ein 42-jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann gestern gegen 11.30 Uhr mit seinem Kipper in nordwestlicher Richtung unterwegs, als er rund 100 Meter nach einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht. Am Lkw entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Unfallursache geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174 41 40 zu melden. jei

