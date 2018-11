Lkw-Fahrer auf Irrwegen

Mauer.Weil er den Anweisungen seines Navigationsgerätes vertraut hat, ist ein ukrainischer Lkw-Fahrer in Mauer (Rhein-Neckar-Kreis) in einem Garten gelandet und hat einen stundenlangen Polizeieinsatz verursacht. Wie die Beamten mitteilten, hatte ihm das Navi einen Weg vorgeschlagen, der durch eine deutlich zu enge Straße führte. Dass sein Lkw samt Anhänger dort nicht hindurchpasste, ignorierte der 37-Jährige und fuhr sich fest. Große Steine rissen einen Teil der Bremsanlage des Fahrzeugs ab. Da der Fahrer den Abschleppdienst nicht bezahlen hätte können, wurde das Bremsproblem provisorisch behoben und der Lkw in Begleitung der Polizei zu einer Werkstatt gefahren. jei

