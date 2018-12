Lkw-Fahrer bei Unfall aus Führerhaus geschleudert - B 9 in Richtung Germersheim voll gesperrt

Speyer/Dudenhofen. Ein Lkw-Fahrer ist am Freitagmorgen aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn der B 9 abgekommen und gegen die Mittelleitplanke gekracht. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall aus dem Führerhaus geschleudert und mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen. Der Lkw kam aus Richtung Speyer und fuhr in Richtung Germersheim – der Unfall ereignete sich etwa zwei Kilometer vor der Abfahrt Schwegenheim. Die Sattelzugmaschine und der Auflieger verkeilten sich ineinander und blockierten am Vormittag beide Fahrspuren.

Die B 9 ist in Richtung Germersheim ab der Anschlussstelle Römerberg/Dudenhofen voll gesperrt. Der Verkehr wird hier abgeleitet. Die Bergung des Sattelzuges wird mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. (pol/dls)