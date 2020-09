Lkw-Fahrer beschädigt Haus und flüchtet

Heuchelheim.Bei einer Kollision eines Lkws mit einem Haus in Heuchelheim am Donnerstag sind die Hauswand, die Regenrinne sowie Dachziegel des Hauses beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich der Lkw-Fahrer unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich zwischen 9.30 und 13.00 Uhr. Der Lkw touchierte das Haus in der Großniedesheimer Straße vermutlich beim Vorbeifahren. Der Flüchtige muss nun mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und möglicherweise mit einem Führerscheinentzug rechnen.

