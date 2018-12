Lkw-Fahrer eingeschlafen

Rhein-Neckar.Weil er offenbar eingeschlafen war, ist ein 26-jähriger Fahrer eines Sattelzugs gestern gegen 15 Uhr in ein Stauende auf der A 6 zwischen Sinsheim-Süd und Sinsheim in Fahrtrichtung Mannheim gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte er in Höhe der Tank- und Rastanlage Kraichgau zunächst mit dem Anhänger eines 40-jährigen Lkw-Fahrers. Dieser wurde auf einen Sprinter eines 52-Jährigen geschoben und jener wiederum auf einen Sattelzug eines 30-Jährigen.

Die anderen Unfallbeteiligten hatten das Stauende wahrgenommen und entsprechend ihre Geschwindigkeit angepasst. Es entstand ein Gesamtsachschaden von zirka 50 000 Euro. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte gestern mehrere Stunden. Der rechte Fahrstreifen blieb in dieser Zeit gesperrt. Verletzt wurde niemand. sal

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018