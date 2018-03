Anzeige

Der Fahrer des mit Split beladenen Muldenkippers erkannte ersten Erkenntnissen zufolge einen Stau in Höhe der Tank- und Rastanlage Hockenheimring zu spät. Beim Bremsen geriet das Fahrzeug ins Schlingern, kollidierte mit einem Sattelzug aus den Niederlanden und kippte um. Durch den Unfall verteilten sich 28 Tonnen Split auf der Fahrbahn.

Die Polizei hatte die A 6 zunächst komplett gesperrt, bevor sie den Verkehr über den linken Fahrstreifen und die Rastanlage umleitete. Ab 14.20 Uhr musste die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim zur Räumung und Reinigung erneut voll gesperrt werden, um 15.20 wurde der linke Fahrstreifen dann wieder freigegeben. "Wir müssen die Fahrbahn aber immer wieder zeitweise voll sperren, um den Split zu entfernen", erläutert ein Polizeisprecher. Der Stau halte sich mit derzeit etwa 5 Kilometern Länge aber in Grenzen. "Wir können den Verkehr ja schließlich über die Rastanlage umleiten", so der Polizeisprecher. Gegen 17.20 teilte die Polizei mit, dass die drei Fahrstreifen wieder frei befahrbar waren.

