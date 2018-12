Lkw-Fahrer verletzt sich schwer

Bad Rappenau

Lastwagenfahrer bei Unfall auf A6 lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall am Mittwoch an einem Stauende auf der A 6 bei Bad Rappenau mit vier beteiligten Lkw ist ein Lastwagenfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Autobahn wurde in Richtung Mannheim voll gesperrt.