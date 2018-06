Lkw gerät auf A 5 in Brand

Anzeige

Video Lokales Dossenheim: Lkw gerät auf A5 in Brand

Die Löscharbeiten dauerten am Mittag weiter an, die Fahrbahn in Richtung Süden war zunächst voll und später teilweise gesperrt. Die Polizei teilte gegen 14.30 Uhr mit, dass der rechte und mittlere Fahrstreifen wieder frei sind. Es kam zu einer größeren Rauchentwicklung. Der Brand wurde letztlich durch die Feuerwehr bekämpft. Die Bergung dauerte bis in die Abendstunden an. Die Polizei ermittelt weiter.

