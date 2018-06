Anzeige

Dossenheim.Ein Sattelzug ist am Dienstagmittag auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Dossenheim und dem Autobahnkreuz Heidelberg in Brand geraten. Warum der Lkw Feuer fing, ist nach ersten Angaben der Polizei noch unklar. Offenbar verlor er zunächst brennende Reifenteile, die von Polizeibeamten gelöscht wurden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Die Löscharbeiten dauerten am Mittag weiter an, die Fahrbahn in Richtung Süden war zunächst voll und später teilweise gesperrt. Die Polizei teilte gegen 14.30 Uhr mit, dass der rechte und mittlere Fahrstreifen wieder frei sind. Es kam zu einer größeren Rauchentwicklung.