Lkw kommt von Straße ab

Schwetzingen.Weil er von der Straße abgekommen war, hat ein Lkw gestern am frühen Morgen die Auffahrt Schwetzingen/Hockenheim zur A 6 blockiert. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer auf die Autobahn Richtung Mannheim auffahren, als er in den Grünstreifen geriet und gegen die Leitplanken prallte. Während der Bergung musste die B 39 Richtung Schwetzingen kurzzeitig voll gesperrt werden. Bis alle Fahrbahnen wieder frei waren, dauerte es gut vier Stunden. Ebenfalls auf der B 39 in Höhe der Auffahrt zur A 6 erlitt am Nachmittag ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Wie die Polizei berichtete, war er auf ein Auto aufgefahren, das im Bereich der Auffahrt verkehrsbedingt bremsen musste. Verletzte gab es auch bei einem Folgeunfall auf der Gegenfahrbahn Richtung Hockenheim. Im Feierabendverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen. Erst kurz nach 20 Uhr wurde die Bundesstraße wieder freigegeben.