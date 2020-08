Lkw kracht in Stauende

Bad Rappenau.Schwerstverletzt musste der Fahrer eines Sprinters am Montagnachmittag von der Unfallstelle auf der A 6 in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Autobahn war in Richtung Mannheim stundenlang voll gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, hatten ein Sattelzugfahrer sowie der Lenker des Sprinters vor einem Stauende zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt abgebremst. Dem Fahrer eines portugiesischen Sattelzugs, der ebenfalls in Richtung Mannheim fuhr, sei dies nicht gelungen. Er fuhr mit seinem Gespann nahezu ungebremst auf den Sprinter auf und schob diesen auf den Sattelzug. Der Sprinterfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Sachschaden wird auf über 100 000 Euro geschätzt. Während der Bergungsmaßnahmen bildete sich ein langer Stau. sin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.09.2020