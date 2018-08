Lkw-Lenker wendet zwei Mal auf A 65

Anzeige

Landau.Gleich zwei Mal hat ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 65 gewendet und ist schließlich von der Polizei gestoppt worden. Der 22-Jährige war am Montagabend nahe Landau zunächst in Richtung Karlsruhe unterwegs, wie die Polizei gestern mitteilte. Auf Höhe der Anschlussstelle Landau-Nord drehte der Mann sein Gefährt und fuhr als Geisterfahrer gen Neustadt. In Höhe der Raststätte „Pfälzer Weinstraße“ bemerkte er seinen Fehler und wendete erneut. Bei Kandel hielt ihn die Polizei an und stellte den Führerschein sicher.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurden bei der Geisterfahrt keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Brummifahrer aus Usbekistan, der laut Polizei in Deutschland als Fernfahrer arbeitet, aber kein Deutsch spricht, gab an, sich verfahren zu haben. lrs