Lkw mit geplatztem Reifen löst Flächenbrand aus

Edesheim.Weil er mit einem geplatzten Reifen weiterfuhr und so Funken verursachte, hat ein Lastwagenfahrer an der Autobahn 65 einen Flächenbrand ausgelöst. Zunächst geriet am Dienstag nach Polizeiangaben ein Grünstreifen bei Edesheim (Landkreis Südliche Weinstraße) über eine Strecke von rund 300 Metern in Brand. Insgesamt sei dann eine Fläche von 1000 Quadratmetern in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es. Wegen starker Rauchentwicklung sei der Verkehr in beide Richtungen beeinträchtigt gewesen. Für die Löscharbeiten habe die Polizei zudem eine Spur komplett gesperrt. Der 43 Jahre alte Fahrer war den Angaben zufolge nach dem Reifenplatzer auf den Randstreifen gefahren, um den Verkehrsfluss nicht zu behindern.

