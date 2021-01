Haßloch.Ein liegengebliebener Sattelzug hat am Montagmorgen den Verkehr den Berufsverkehr behindert. Wie die Polizei mitteilt, streikte der Lkw in der Westrandstraße unmittelbar an der Einfahrt zum Kreisel bei der A 65. Nach drei Stunden wurde er abgeschleppt. Die Polizei Haßloch leitete den Verkehr um.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.01.2021