Lkw rauscht in Autoheck

Verkeilt: Lkw und Auto auf der A 6 bei Dielheim am Mittwochmorgen. © Priebe

Dielheim.Bei einem Unfall auf der A 6 Richtung Heilbronn zwischen Wiesloch und Sinsheim sind am frühen Mittwochmorgen mehrere Insassen eines Autos teilweise schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 21-Jähriger mit drei Begleitern kurz nach ein Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn Richtung Heilbronn unterwegs. Wegen dichten Nebels stockte der Verkehr, was ein 53-jähriger Lkw-Fahrer zu spät erkannte. Er fuhr auf das Auto des 21-Jährigen auf und drückte es gegen eine Betonwand. Dabei verkeilten sich die Fahrzeuge.

Nach Angaben der Beamten erlitt der Beifahrer im Auto dabei schwere Verletzungen. Der 21-jährige Fahrer und zwei weitere Begleiter verletzten sich leicht. Alle vier Insassen wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn war bis etwa 4.15 Uhr gesperrt. In der Gegenrichtung war ein Fahrstreifen bis circa 3.30 Uhr durch Rettungsfahrzeuge belegt. sal

