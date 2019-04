Lkw reißt Oberleitung der Bahn ein

Ludwigshafen.Nach einem Unfall mit einem Lastwagen in der Ludwigshafener Brunckstraße kam es gestern Nachmittag zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zudem brach der Straßenbahnverkehr der Linie 7 zwischen Berliner Platz und Oppau zusammen.

In beide Richtungen fuhren am Mittag nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) Ersatzbusse und Taxen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war gegen 11.45 Uhr ein 61-Jähriger mit seinem Lastwagen aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und auf dem gegenüberliegenden Gleiskörper der Straßenbahn zum Stehen gekommen. Dabei beschädigte der Lkw die Oberleitung. Die Rettung des Fahrers wurde durch die Gefahr der unter Spannung stehenden Oberleitungen erschwert. In Zusammenarbeit mit RNV, Notarzt und Rettungsdienst gelang schließlich die Bergung aus dem Führerhaus. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

Parallel-Einsatz bei Contargo

Die Polizei übernahm die weitere Absperrung der Brunckstraße. Die Bergung und Reparatur der Oberleitung dauerten bis in den Nachmittag an. Verkehrsumleitungen wurden eingerichtet. Parallel dazu wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 12 Uhr zu einem Gefahrgutaustritt an einem Anhänger auf dem Gelände der Firma Contargo in Mundenheim gerufen. Dort kam es aufgrund eines undichten Domdeckels zu einem geringen Austritt eines Gefahrstoffes. Der Deckel wurde durch eine Firma abgedichtet.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019