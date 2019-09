Lob für vorbildliche Energiegewinnung

Sinsheim.„Wir müssen alles, was wir an Energie haben, zusammenkratzen, um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Der Rhein-Neckar-Kreis ist mit dieser Anlage vorbildlich“, lobte Umweltstaatssekretär Andre Baumann am Mittwochnachmittag in Sinsheim die AVR Energie und deren Tochtergesellschaften bei der Einweihung der neuen Bioabfallvergärungsanlage. Außer dem Wetter war alles eitel Sonnenschein: Landrat Stefan Dallinger frohlockte, dass der Kreis längst handle und seinen Zielen um ein Jahr voraus sei, während andere noch Klimakonzepte ausarbeiteten. Die Anlage erfülle alle Maßgaben für Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Der Dank galt vor allem AVR-Chef Peter Mülbaier, der die Kooperationspartner zusammengebracht und dafür gesorgt habe, dass die 45 Millionen Euro teure Anlage im Budget und Zeitrahmen geblieben sei. In der Anlage wird aus Biomüll Biogas und Kompost. Unser Bild zeigt den Rundgang der Gäste durch die Halle mit dem Gärrestkonditionierer. jüg

