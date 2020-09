Löwenbaby landet in Landau

Walldorf/Landau.Völlig verängstigt saß das weiße Löwenbaby in einer Holzbox im Kofferraum eines Kleinbusses: Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A 5 haben Einsatzkräfte am frühen Dienstagmorgen Raubkatzen-Nachwuchs in einem beteiligten Fahrzeug entdeckt. Während dieses nach ersten Informationen unversehrt blieb, wurden bei dem Unfall vier Personen eingeklemmt. Drei davon kamen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei erkannte der Fahrer eines Sprinters den stockenden Verkehr im Baustellenbereich auf der A 5 in Richtung Karlsruhe zu spät. Er fuhr kurz nach 5 Uhr auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Der Sprinter geriet ins Schleudern und stieß mit einem neben ihm fahrenden Kleinbus mit Anhänger aus der Slowakei zusammen. Aufgrund des massiven Rückstaus musste die Strecke zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau bis etwa 10 Uhr in beiden Richtungen vollgesperrt werden, damit das Großaufgebot der Rettungs- und Einsatzkräfte an die Unfallstelle gelangen konnte. Auch die alarmierte Tierrettung Rhein-Neckar hatte Schwierigkeiten aufgrund der nicht vorhandenen Rettungsgasse zum Unfallort zu gelangen und benötigte eine knappe Stunde Anfahrtszeit. Zudem musste sie von der Polizei eskortiert werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Viele Fragen offen

Video Lokales Kronau: Vier Verletzte bei Unfall auf A5 - Löwenbaby aus Auto befreit - 01:28 Kronau, 08.09.2020: Die A5 ist aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls am frühen Dienstagmorgen zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt worden.

Laut Polizei werde nun ermittelt, ob es sich im Falle des Löwenbabys um einen legalen Transport gehandelt hat und ob noch weitere Tiere transportiert worden sind. Es ist allerdings die Rede von zumindest zwei Greifvögeln, die vor Eintreffen der Tierrettung davongeflogen seien, wie Berufstierretter Michael Sehr im Gespräch mit dieser Redaktion sagt.

„Wir versuchen jetzt herauszufinden, wo genau das Fahrzeug herkam und wohin es wollte“, erklärte ein Polizeisprecher dieser Redaktion. Das Veterinäramt kläre zudem, unter welchen Umständen ein solcher Tiertransport stattfinden darf. „Das ist für uns völliges Neuland“, sagt der Beamte. „Da müssen wir uns jetzt selbst erst mal nach und nach einarbeiten und mit allen möglichen Behörden austauschen.“ Auf einen illegalen Transport weist jedoch das Alter der jungen Raubkatze hin: Mit knapp sieben Wochen, wie der behandelnde Tierarzt Henning Wilts schätzt, ist die Löwin noch viel zu jung für den Transport. Denn ähnlich wie bei Hunden und Katzen muss das Tier mindestens 16 Wochen alt sein, um nach Deutschland eingeführt werden zu dürfen.

Aufklärung über die Umstände könnten die Insassen des Transporters bieten. Doch sowohl der Fahrer als auch die beiden Mitfahrer befinden sich derzeit im Krankenhaus und konnten am Dienstag nicht mehr vernommen werden. „Das bekommen wir zeitlich heute einfach nicht mehr hin“, sagt die Polizei.

Eines ist jedenfalls klar: Ein Löwenjunges in einem Unfallfahrzeug zu finden, war für alle neu. Selbst für die Tierrettung Rhein-Neckar, die die Raubkatze aus der Box befreite. „Wir haben immer wieder Fälle, in denen Tiere in Unfälle verwickelt sind“, sagt Berufstierretter Michael Sehr. „Meist sind es Katzen oder Hunde, aber ein Löwe war schon etwas ganz anderes.“ Alleine beim Umgang und dem Einfangen mit der Führstange sei es wesentlich komplizierter gewesen als sonst. „Sie war total verängstigt und demnach sehr wehrhaft“, sagt er.

Mittlerweile wird das Tier im Terrarien- und Wüstenzoo Reptilium Landau versorgt. „Wir werden die Löwin jetzt erst mal aufpäppeln und sie muss sich erholen“, sagt eine Sprecherin des Zoos. Wie es nun weiter geht, hänge von den Ergebnissen der Polizeiermittlungen ab. „Wenn der Transport legal war, wird Lea, so haben wir die Löwin getauft, abgeholt. Wenn er illegal war, wird in Absprache mit den Behörden entschieden, wo sie langfristig ein Zuhause findet.“ Das Reptilium Landau ist laut Sprecherin zwar nicht auf die Haltung von großen Raubkatzen ausgerichtet, sei aber im Umgang mit den unterschiedlichen Tierarten geübt. „So können wir Lea zumindest vorübergehend eine artgerechte Haltung bieten.“ (mit jul)

