Löwenbaby vor Abschied

Landau.Das weiße Löwenbaby Lea, das seit einem Verkehrsunfall im September auf der A5 im Reptilium Landau zur Pflege untergekommen ist, verlässt bald sein temporäres Zuhause. Wie der Landkreis Südliche Weinstraße am Montag mitteilte, hat das Veterinäramt ein sogenanntes „Traces“-Dokument erstellt, wodurch Lea weiterreisen darf. Der gesamte Ablauf erfolge in enger Abstimmung mit dem Landesuntersuchungsamt in Koblenz, dem Umweltministerium in Mainz und dem Reptilium in Landau, hieß es am Dienstag. Am Mittwoch wollen der Südpfälzer Landrat Dietmar Seefeldt und der Reptilium-Geschäftsführer Uwe Wünstel über die Art des Transports und zur Entscheidung des Veterinäramtes informieren. Lea kommt von einer slowakischen Züchterin und wird zu einem Käufer in Barcelona gebracht. Aus Sicherheitsgründen verrät der Landkreis nicht, wann die Reise weiter geht. jeb

