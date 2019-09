Lorsch: Schwerer Unfall am Stauende – 67-Jähriger verstirbt noch an Unfallstelle

Lorsch.Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 67 bei Lorsch ist am Freitagnachmittag ein 67-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 14.30 Uhr ein Lkw-Fahrer unter einer Brücke der Anschlussstelle Lorsch in Richtung Gernsheim auf ein Stauende aufgefahren.

Nach ersten Erkenntnissen schob er dabei einen Kleintransporter, der noch einen Wohnanhänger zog, auf einen davor stehenden Lkw, der wiederum den davor befindlichen Lkw touchierte. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Kleintransporters in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Bergung des Mannes durch Feuerwehr und Rettungskräfte gestaltete sich sehr schwierig und nahm größere Zeit in Anspruch. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der 67-Jährige noch an der Unfallstelle.

Die Fahrbahn bleibt nach aktuellen Erkenntnissen vermutlich bis in die Abendstunden in nördliche Fahrtrichtung vollgesperrt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger für die genaue Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen.