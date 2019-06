Luchs Brano freigelassen

Luchs Brano wurde am Donnerstag in die Freiheit entlassen. © SNU

Rhein-Neckar.Männlich, zwei Jahre alt und rund 19 Kilogramm schwer: Seit Donnerstag streift der Kuder Brano durch den Pfälzerwald. Er ist der 17. Luchs, den die Stiftung Natur und Umwelt (SNU) Rheinland-Pfalz für die Wiederansiedlung der Pinselohren in dem Biosphärenreservat freigelassen hat. Brano stammt aus der Slowakei, wo er von der Organisation DIANA im Strazov-Gebirge eigens für das Projekt im Pfälzerwald eingefangen wurde. Der Kuder sei 2017 erstmals als Jungtier dokumentiert und nun anhand seines Fleckenmusters erneut identifiziert worden, teilt die SNU mit. Nach einem Aufenthalt in einer Quarantänestation mit den erforderlichen tiermedizinischen Untersuchungen wurde die Umsiedlung nach Deutschland in die Wege geleitet.

Wie die vor ihm ausgesetzten Luchse trägt auch Brano ein Sendehalsband, das in regelmäßigen Abständen seinen Standort übermittelt. Mit diesen Daten können die Projektverantwortlichen seine Eingewöhnungsphase genau beobachten. Das Halsband löst sich nach einer Weile von selbst. Bei dem Wiederansiedlungsprojekt sollen bis 2020 insgesamt 20 Tiere ausgesetzt werden. Bislang sind sieben Jungtiere geboren worden. Drei Luchse sind bei Unfällen getötet worden. jei

