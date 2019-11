Ludwigshafen: Weitere Sperrungen unter maroder Hochstraße Süd

Ludwigshafen.Wegen größerer Schäden an der Hochstraße Süd hat die Stadtverwaltung weitere Sperrungen unter dem maroden Bauwerk angeordnet.

Davon betroffen sind ab sofort die Mundenheimer Straße und die Straßenbahnauffahrt zur Adenauer-Brücke, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Freitag in einer eilends einberufenen Pressekonferenz. Der Berliner Platz kann deshalb von den Straßenbahnen nicht mehr angefahren werden. Die rheinüberschreitenden Linien werden über die Schumacher-Brücke umgeleitet. Das Fahrplan auch für Busse muss laut RNV umgestellt werden. Die Dammstraße kann in beiden Richtungen nicht mehr befahren werden. Die Hochstraße war wegen Risse in der Tragkonstruktion am 22. August in beiden Richtungen voll gesperrt worden. Steinruck geht davon, dass der Neubau der Hochstraße Süd die sinnvollste Lösung ist.

Die Hochstraße Süd sei nicht akut einsturzgefährdet, so die Oberbürgermeisterin. Ausgeschlossen werde könne dies aber nicht. Die Sperrungen unter der Hochstraße gelten auch für Radler und Fußgänger.