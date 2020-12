Ludwigshafener rennt lustige Tiere in den Stadtplan

Ludwigshafen.Der Rüssel des Glücksschweins liegt direkt vor dem Mannheimer Schloss, sein kugelrundes Köpfchen wölbt sich um die Quadrate herum und der kleine Ringelschwanz wächst aus dem Stadtteil Wohlgelegen hervor. „Man muss sich die Gegebenheiten auf der Karte genau anschauen und überlegen, welche Figuren man darin sieht“, erzählt Norbert Asprion. Der Chemie-Ingenieur ist begeisterter Läufer und zeichnet seine Routen mit einer Tracking-App auf. Allerdings sehen die Touren nicht aus wie langweilige Rundkurse, sondern ergeben mal ein Schwein, ein Känguru, einen Dackel oder Bart Simpson.

„Eine Schnecke war das erste Bild, das ich gelaufen bin. Jetzt versuche ich, möglichst viele Tiere in meinem Heimatstadtteil Friesenheim unterzubringen“, erzählt der 54-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion. Schon früher sei er viel gelaufen, aber erst die Corona-Krise, und das damit verbundene Homeoffice, habe ihn wieder zu seinem Lieblingssport gebracht. „Dieses Jahr bin ich zum ersten Mal seit 2001 wieder einen Marathon gelaufen, denn als die Kinder klein waren, ist das Hobby etwas in den Hintergrund getreten.“

Durch die Arbeit daheim ließe sich das Training gut als Mittagspause einplanen, „denn vor der Arbeit ist es noch dunkel und danach auch“. Allerdings langweile er sich schnell, wenn er jedes Mal dieselbe Runde absolviere.

Hilfe beim Navigieren

Und so sind die Bilder ins Spiel gekommen. „Irgendwann habe ich eine getrackte Runde angeschaut und mir gedacht, das sieht aus wie eine Figur.“ Mittlerweile plane er seine Karten-Kunstwerke mit einer App. „Mein Sohn hat sich einen Dackel gewünscht, da habe ich geschaut, wo ich den langen Rücken, die kurzen krummen Beine und den Schwanz am besten unterbringen kann.“ Auf dem Weg lotse ihn die App wie ein Navigationssystem durch Innenstadt-Straßen und über Feldwege. Flexibilität sei trotzdem gefragt. „Für die Katze bin ich auf der Wiese ganz dicht am Werkszaun der BASF entlang gelaufen, damit der Schwanz nicht zu schmal wird“, erzählt Asprion schmunzelnd. Für die 26-Kilometer-Tour, die das Glücksschweinchen zeichnet, sei er gar rüber nach Mannheim gerannt. „Das hätte ich in Friesenheim nicht untergekriegt.“

Mit seinen fröhlichen Viechereien möchte der Sportler anderen Menschen in Corona-Zeiten eine Freude machen. „Meistens stelle ich die Bilder zur Unterhaltung in meinen Status.“ Mittlerweile äußerten viele Freunde und Bekannte Wünsche, was er noch laufen soll. „Als Nächstes stehen ein Kamel, ein Fuchs, ein Walross und eine französische Bulldogge auf der Liste“, verrät der Chemie-Ingenieur. Am besten seien Tiere mit charakteristischen Eigenschaften, damit man sie auch gut erkennen könne. 18 Exemplare hat Asprion mittlerweile in den Stadtplan von Friesenheim gemalt.

„Das Klinikum ist die Begrenzung, da muss man immer einen Weg drum herum finden, der sich in das Bild einbauen lässt.“ Dass er meistens in der Stadt und auf Betonwegen unterwegs ist, stört den Sportler nicht. „Matschige Feldwege sind schwieriger zu laufen und querfeldein über einen Acker zu müssen, macht nur begrenzt Spaß.“

Und weil die Karten-Kunst auch mit dem Fahrrad funktioniert, hat sich der Ludwigshafer ein neues Projekt vorgenommen: „Ich möchte alle Pfälzer Rheinzuflüsse abfahren. Die Isenach, die bei Bad Dürkheim entspringt, war die erste Tour.“ Etwa 100 Kilometer sei er vom Isenachweiher im Pfälzerwald über Frankenthal und Worms zurückgefahren. Für 2021 stehen Eckbach, Pfrimm, Eisbach, Speyerbach und Wieslauter auf dem Programm. „Ich fahre mit dem Zug hin und radle dann zurück bis zum Rhein.“

Kreativer Frühaufsteher

Und was sagt die Familie dazu? „Ich bin Frühaufsteher und komme manchmal schon zurück, wenn die Kinder aus dem Bett kriechen. Das passt also. Obwohl es meiner Tochter zuerst peinlich war, dass ihr Vater komische Bilder rennt und in seinen WhatsApp-Status stellt.“

Und weil Norbert Asprion nicht eigens eine Eintrittskarte für den Mannheimer Luisenpark kaufen wollte, ist der Bauch des Glücksschweinchens ein bisschen rundlicher ausgefallen. „Das ist meine künstlerische Freiheit.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020