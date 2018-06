„Lustschlösschen“ entsteht in neuem Glanz

Anzeige

Gutachter nötig

Bis dahin werden die Männer vom Bau noch einiges an dem klassizistischen Gartenpavillon aus dem Jahr 1844 zu tun haben. Auch vor unangenehmen Überraschungen sind sie nicht sicher. So musste bereits ein Gutachter wegen Schwammbefalls in der Holzdecke und Mauerkrone hinzugezogen werden. Und zur Sicherung des Stucks über dem Salon waren komplizierte Restaurationsarbeiten nötig. „Aber jetzt geht alles ganz schnell – wenn das Wetter mitspielt,“ glaubt Birgit Franz. Das weithin sichtbare Ruppertsberger Teehaus hatte vor über 170 Jahren bei seinem Bau keinen unmittelbar praktischen Zweck. Im Gegensatz zu den Rebhüterhäuschen war es von Beginn an als „Lustschlösschen“ konzipiert. Besitzerin Bettina Bürklin-von-Guradze, die das kleine Haus im September 2017 dem Förderverein übertrug, weiß von ihren Vorfahren, dass zum Beispiel Geheimrat Albert Bürklin bei Kutschfahrten von seinem Palais in Karlsruhe in die Pfalz für eine Teestunde immer Halt in Ruppertsberg machte: „Hier wurde Teekultur zelebriert.“

So oder ähnlich soll es auch wieder werden, wenn das Ruppertsberger Teehaus wieder in Betrieb genommen werden kann: Standesamtliche Trauungen und private Feste, kulturelle Veranstaltungen und sonstige Festivitäten sollen das Teehaus zu einem attraktiven Treffpunkt an der Deutschen Weinstraße machen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.06.2018