Mädchen prügeln sich auf Maimarkt

Landau.Ein Streit zwischen fünf Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahren ist in Landau in Handgreiflichkeiten ausgeartet. Nach Angaben der Polizei gerieten zunächst eine 15- und eine 17-Jährige auf dem Maimarktgelände aneinander, weil die Ältere mit dem Ex-Freund der Jüngeren angebandelt hatte. Der Streit eskalierte und zwei Freundinnen der 17-Jährigen gingen auf die Kontrahentin los. Sie zogen dem Mädchen an den Haaren, schleiften es über den Boden und traten ihm in den Bauch. Eine weitere 17-Jährige wollte schlichten und bekam dabei auch Schläge ab. Die 15-Jährige erlitt Prellungen und Schürfwunden.