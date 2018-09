Männer in Rot seilen sich von der „Wilden Maus“ ab

Bad Dürkheim.Feuerwehrfahrzeuge stehen dicht an dicht um die Achterbahn „Wilde Maus“ auf dem Dürkheimer Wurstmarkt herum. In schwindelnder Höhe arbeitet sich ein mit zwei Seilen gesicherter Höhenretter routiniert zu einem Wagen vor, der mitten auf der Strecke steckengeblieben ist. Unter dem Werbeschild mit einer lächelnden Maus steht Florian Rainau, der Chef der Truppe, und beobachtet jeden Handgriff des Teams. Seit zehn Jahren organisiert der Höhenrettungszug der Frankenthaler Feuerwehr mit der Freiwilligen Feuerwehr Bad Dürkheim an einem Ruhetag auf dem größten Weinfest der Welt eine groß angelegte Übung. Diesmal arbeiten zudem Spezialisten aus Kaiserslautern und Wernersberg (Kreis Südliche Weinstraße) mit.

„Unser Job ist es heute, die Passagiere aus der stehenden Achterbahn zu holen“, fasst Rainau das Szenario zusammen. Zunächst fahren die Dürkheimer Kollegen eine Drehleiter aus. „Unsere Absturzsicherungsgruppe übernimmt im Ernstfall die Betreuung der Passagiere, bis die Spezialisten aus Frankenthal eintreffen“, erklärt Brandmeister Holger Hornung. Neben der Truppe aus Wernersberg bei Annweiler und dem Team der Berufsfeuerwehr Kaiserlautern werde in so einem Fall natürlich auch der Mannheimer Höhenrettungszug alarmiert. „Wir arbeiten alle eng zusammen – fast wie eine Familie“, sagt Rainau und gibt dem Mann oben das Okay-Zeichen. „Heute spielen die Dürkheimer Kollegen die Fahrgäste, die gerettet werden müssen“, erklärt er.

Drohne liefert Echtzeitbilder

Am Fuß des Fahrgeschäfts schafft Benjamin Owsianik einen Ankerpunkt. Damit kann sein Kollege Matthias Heckmann das Horizontalseil – mit dem er zum Wagen geklettert ist – später spannen. „Wir bauen eine schräge Seilbahn, um die Passagiere zuerst ein Stück anzuheben und dann abzulassen“, erläutert der Einheitsführer. Was sich oben in den Gondeln abspielt, zeigen ihm Bilder, die eine Drohne in Echtzeit überträgt. „So sehen wir, ob jemand kollabiert oder in Panik gerät.“ Derweil begutachtet Markus Hader, Betriebsleiter der „Wilden Maus“, die am Fuße der Achterbahn eingehakten Seile. „Ich finde es wichtig, dass die Feuerwehr die Möglichkeit bekommt, unter realen Bedingungen zu trainieren“, sagt er. Er selbst habe die Hilfe der Männer in Rot glücklicherweise noch nie in Anspruch nehmen müssen. „Aber es ist gut zu wissen, dass sie da sind und ihren Job beherrschen“, betont er. Deshalb sei es für ihn gar keine Frage gewesen, die „Maus“ als Kulisse zur Verfügung zu stellen.

„Wir sind klar! Wer übernimmt die Sicherung?“, tönt es aus dem Funkgerät. „Benny übernimmt“, gibt Rainau durch und schon hilft Höhenretter Heckmann dem Kirmesbesucher in Feuerwehruniform aus dem Wagen. „Der Moment, in dem man loslässt und sich in die Seile fallen lässt, ist auch für uns Profis aufregend“, gesteht Owsianik und schaut nach oben. „Aber er hängt gut, beide Seile sind stramm und das Ablassen sieht prima aus.“ Tatsächlich ist „Passagier“ Thorsten Walther mit der Arbeit seiner Kollegen sehr zufrieden: „Sie haben mich ganz ruhig abgelassen“, bestätigt er und reckt den Daumen in die Höhe. „Sollten Kinder mit im Wagen sein, haben wir auch die Möglichkeit, sie gemeinsam mit einem Elternteil abzuseilen“, erklärt Einsatzführer Rainau, der die Übung später mit allen Beteiligten analysieren wird.

Zum Alltag der Höhenretter gehörten solche Einsätze indes nicht: „Wir haben es meist mit Suiziden, Drachenfliegern am Donnersberg oder Kletterern am Trifels zu tun“, sagt Owsianik. Sogar einen Ingenieur, der in 120 Metern Höhe einen Schlaganfall erlitt, habe das Team schon aus einem Windrad geborgen. „Da kommt es auf jede Minute an, deshalb sind solche Übungen unverzichtbar.“

