Magische Meditationen poetischer Schönheit

Lautertal.Rein visuell mögen die wegweisenden 38 Minuten und 14 Sekunden vor historischer Gesteinskulisse in Lautertal nur die die konsequente Fortsetzung dessen sein, was im Odenwald 2004 als „Felsenmeer in Flammen“ seinen Anfang nahm – genau besehen verfolgen 4000 Zuschauer vor restlos ausverkauften Rängen ein Jubiläum, das man als progressive Evolution eines beispiellosen Showformats verstehen darf.

Schon am späten Nachmittag schlängeln sich hunderte Gäste mit ihren Autos durch die Straßen, füllen die Shuttlebusse und strömen das Festgelände, während die Dämmerung die mächtigen Protagonisten dieses Abends langsam aber sicher mit ahnungsvolle Dunkelheit hüllt. Während die „Groove Generation“ den kühlen Brisen auf der Hauptbühne mit passioniertem Power-Pop zwischen Lenny Kravitz und Bruno Mars sein Bestes entgegensetzt, lassen es Harry Hamburger und Angel Rodriguez auf der Akustik-Bühne eher sorgsam, empathisch, ja, fast fragil angehen. Eine gigantisches Discokugel versteht sich in ihrem weißlichen Glanz als Vollmond, der hunderte funkelnde Sterne in die umliegenden Baumkronen zaubert – nur eines von so vielen herrlichen Bildern, das dieser Abend seinen Besuchern in zeitlos-authentischer Manier in die Erinnerung brennt.

Denn tatsächlich bereiten sich eineinhalb Jahrzehnte „Felsenmeer in Flammen“ vor unsterblich schöner Kulisse selbst alle Ehre. Die atmosphärische Kraft des 130 Meter langen Felsenfeldes verschleudern Organisator Tobias Rohatsch und die Seinen dabei keineswegs verschwenderisch. Anfangs nur ganz spärlich illuminiert, meint man immer wieder kleine Waldgeister zwischen den erhabenen Felsen hindurchhuschen zu sehen – bis die Inszenierung langsam an Fahrt gewinnt und die organische Spannung damit clever erhält. Immer praller strahlen die Lichtsäulen dem Publikum entgegen, immer wilder huschen die LED-Strahler über die Gesteinsformationen, immer größer wird das Staunen in den Reihen, die sich an all dem kaum satt sehen können. Gäbe es mit den herrlich rührenden Live-Auftritten des „The Voice Kids“-Talents Emma Ross und den Stuttgarter Pop-Durchstartern von „Parallel“ nicht immer wieder episodische Pausen, die der elektrifizierten Ekstase einen dynamischen Kontrast entgegensetzen: Das karmesinrote Glühen des ganzen Areals müsste glatt auf die zahllosen Augenpaare übergreifen.

Das Motto der diesjährigen Show hat dabei durchaus Prinzip – und das nicht nur, weil die gute halbe Stunde „Live!“ im Vergleich mit den pointierten fünf Minuten vor 15 Jahren einen Quantensprung markiert. Das kreative Team hat es – bei allen technischen Möglichkeiten – vielmehr verstanden, ein kaum je kopierbares Ereignis zu kreieren, das die malerische Umgebung nie überfrachtet, um mit magischen Meditationen poetischer Schönheit aufzuwarten, die tief berühren und nachhaltig verzücken.

Der geneigte Zuschauer darf sich da fast geehrt fühlen, mit dabei zu sein – und seine Faszination ganz wortlos erklären zu können. Denn, dass die Möglichkeiten audiovisueller Performance von Techno-gerahmten Laserprojektionen über fließend choreographierte Lichtwasserfälle bis hin zu atemloser Lichtakrobatik in Lautertal aufs Stilvollste ausgereizt werden, mag im Odenwald längst Tradition haben – doch den Wert dieses bezeichnenden Jubiläumsabends schmälert es nicht im Geringsten.