Magische Momente statt Mathe

Anzeige

„Ich finde es toll, dass alle Leute lachen, wenn wir in die Manege kommen“, verrät Paul in einer Pause. „Im Unterricht dürfen wir nicht dauernd Späße machen“, ergänzt Julian. Die Erstklässler sind sich einig: „Das Zirkusprojekt ist der tollste Unterricht, eigentlich könnten wir das jeden Tag machen.“ Die ZappZarap-Profis überrascht das nicht. „Im Zirkus wachsen die Kinder schnell in neue Gruppen hinein und über sich hinaus“, weiß Vanessa Herentrey. Für ihren Kollegen Alex ist es wichtig, dass die jungen Artisten mit Spaß bei der Sache sind und die Zirkusmagie spüren. „Wenn sie mit vor Lampenfieber zitternden Knien hinter dem Vorhang warten und nach dem Auftritt mit strahlenden Augen wieder rausflitzen, ist das der schönste Lohn für mich.“

Grenzen verschwimmen

In der Manege zahlt sich das aus: Die Begeisterung der jungen Artisten springt aufs Publikum über, wenn geschickte Turnkünstler im grünen Scheinwerferlicht routiniert eine menschliche Pyramide formen, die sich im nächsten Moment in ein drehendes Rad verwandelt. Oder ein heulender Clown auf der Suche nach seinem Euro fast das Zelt zusammenbrüllt und die flinken Jongleure orange-grüne Muster ins Schwarzlicht zaubern und Teller kreisen lassen. „Hier tanzen Jungs Hula Hoop oder Mädchen fahren BMX, weil alle Grenzen verschwimmen“, sagt Alex und schickt die Fakire durch den Vorhang, die ihre klirrenden Scherbensäcke auspacken und sich lässig auf ein Nagelbrett legen. Bei jeder Nummer scheint sich der Applaus zu überschlagen. Zum Beispiel, wenn neun Jungakrobaten mit viel Körperbeherrschung schwankende Leitern in eine lebendige Pyramide verwandeln oder vier grazile Seilspringerinnen im flackernden Licht mit einem schwingenden Tau tanzen. Die BMX-Fahrer zeichnen waghalsige Hebefiguren in den blauen Nebel, anmutige Seiltänzer heben knicksend Taschentücher auf und Hula-Hoop-Künstler lassen meisterhaft bunte Reifen rotieren.

Vor dem großen Finale wirbelt das eingespielte Diabolo-Team durchs Zirkusrund und zeigt mit fliegenden Stöcken teuflisch schnelle Tricks. Die fantastischen Feuerschlucker lassen Flammen über ihre Arme laufen oder lecken am blau züngelnden Feuer. Den besinnlichen Schlusspunkt setzen die Trapez-Artisten, die kopfüber schaukelnde Dreiecke entstehen lassen. Im tosenden Schlussapplaus drängen sich strahlende Grundschüler in der Manege. „Schade, dass alles vorbei ist“, findet Justus, „wir waren gerade so schön eingespielt“, sagt er und lächelt wehmütig.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.04.2018