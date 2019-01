Mahntafel zur "Hitler-Glocke" von Herxheim am Berg soll noch im Januar aufgestellt werden

Sorgt seit Mai 2017 sogar international für Diskussionen: die Bronzeglocke, die mit Inschrift und Hakenkreuz in Herxheim am Berg im Turm der Kirche St. Jakobus hängt. In den nächsten Wochen soll eine Mahntafel fertiggestellt sein, die die Herkunft der Glocke erklärt und zum Widerstand gegen Rassismus und Gewalt aufruft.

© dpa