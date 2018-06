Maislabyrinth öffnet am Sonntag

Anzeige

Ladenburg.Spaß für die ganze Familie verspricht auch dieses Jahr wieder das Abenteuer-Maisfeld auf dem Neuezeilsheimer Hegehof zwischen Ladenburg und Heddesheim. Am Sonntag, 1. Juli, eröffnet das Team um Dieter Hege das „Fantastische Dschungel-Labyrinth“. Erneut lehnt sich das Thema in Kooperation mit den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen inhaltlich an deren aktuelle Ausstellung „Einfach tierisch!“ an. So gibt es zum Auftakt des Programms auch beim großen Kinderfest mit Musiker Huub Dutch am Sonntag, 8. Juli, von elf bis 17 Uhr Erstaunliches über außergewöhnliche Tiere zu entdecken. Das Labyrinth ist täglich geöffnet von neun bis 18 Uhr. Kinder von fünf bis 15 zahlen vier Euro, sonst fünf Euro. pj