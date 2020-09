Malu Dreyer ernennt Walter Wolf

Bad Dürkheim.Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat den Dürkheimer Winzer Walter Wolf (68) am Donnerstag bei einem Festakt in der Mainzer Staatskanzlei zum Ökonomierat ernannt. Wolf setze sich seit mehr als vier Jahrzehnten in den Gremien des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd , der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz sowie in zahlreichen anderen Organisationen in herausragender Weise für den Weinbau und die Landwirtschaft ein, so Dreyer. sal (Bild: F. Busch)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.09.2020