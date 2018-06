„Manche Taten tragen sadistische Züge“

Anzeige

Besondere Schwere der Schuld

Die Verteidiger des 49-Jährigen hatten kritisiert, dass sich die Anklage größtenteils auf die Chats als Beweismittel stütze – bei diesen Unterhaltungen habe es sich nach ihrer Ansicht zum Teil aber um Fantasien oder Rollenspiele gehandelt. Das Gericht sah das anders: Das seien nur Schutzbehauptungen.

Auch dass die Pfleger die Seniorinnen von einem langen Leiden erlösen wollten, glaubt das Gericht nicht. „Es ging ihnen darum, ihr Machtgefühl und ihr Geltungsstreben zu befriedigen“, sagte die Richterin. Wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, stellte das Gericht für alle drei Angeklagten die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Freilassung nach 15 Jahren Haft nahezu ausgeschlossen. Realistisch wären Strafen von 18 bis 20 Jahren, erklärte Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz.

Wegen des hohen Strafmaßes wollen die Verteidiger eine Revision prüfen. Der Anwalt der 27-Jährigen bezweifelte, dass für seine Mandantin eine Mittäterschaft bei der Ermordung der 85-Jährigen festgestellt werden könne, wenn sie während der Tat zu Hause im Bett lag.

Die drastischen Strafen erklärte das Gericht unter anderem mit der großen Zahl der Vergehen: Die Angeklagten übergossen Bewohnerinnen zum Beispiel auch mit Urin, bewarfen sie mit Gebäck, bespuckten sie oder stahlen Geld. Verurteilt wurden sie unter anderem auch wegen Körperverletzung, Diebstahl und der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs: Mehrere Quälereien hatten sie auf Videos festgehalten. „Manche Taten tragen schon sadistische Züge“, sagte die Richterin.

Bei Tötungsdelikten dieser Art seien die Täter häufig Männer, die unfähig seien, leidende oder sterbende Menschen zu begleiten, erklärt Karl H. Beine, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Witten/Herdecke. „Hilfeberufe stehen in der Prestigeskala ganz weit oben. Besonders unsichere Menschen neigen dazu, sie zu ergreifen, weil sie sich davon eine Stärkung des eigenen Egos versprechen“, so Beine. Dann aber könne ein schleichender Prozess eintreten: „So dass der Täter nicht mehr unterscheidet zwischen dem eigenen Leiden und dem Leiden anderer. Er meint, den Opfern mit der Tötung einen Gefallen zu tun.“

