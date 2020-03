Mandelblüte diesmal ohne Fest

Neustadt.Das Mandelblütenfest in Neustadt-Gimmeldingen fällt in diesem Jahr aus. Der Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel hat das für Mitte März geplante erste Blütenfest Deutschlands „aus präventiven Gründen“ abgesagt. „Die Stadtverwaltung muss davon ausgehen, dass das Corona-Virus auch Neustadt erreichen wird, auch wenn es derzeit noch keinen bestätigten Fall gibt“, heißt es in einer Erklärung.

