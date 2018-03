Mandelblütenfest am 24. und 25. März

Anzeige

Neustadt.Der Termin für das Mandelblütenfest steht fest. Am übernächsten Wochenende, 24. und 25. März, findet das rosa-weiße Frühlings-Spektakel im Neustadter Ortsteil Gimmeldingen statt. Die Gäste erwarten jeweils von 10 bis 18 Uhr 35 Ausschankstellen sowie mehr als 60 Aussteller von Kunsthandwerk bis zu Bioprodukten. Weit über 10 000 Besucher lockt das erste Weinfest des Jahres regelmäßig an die Weinstraße. Das Festkomitee tagte im Gegensatz zu früheren Jahren nicht mehr am Montag vor den in Frage kommenden Fest-Wochenenden, sondern bereits am Donnerstag. Der ursprünglich ins Auge gefasste Termin an diesem Wochenende musste abgesagt werden – die Natur spielte wegen der langen Kälteperiode einfach nicht mit.