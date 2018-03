Mandelwochen in der Südpfalz

Anzeige

Landau.Obwohl der Winter sich noch längst nicht verabschiedet hat, beginnen in der Pfalz die Mandelwochen. Noch bis 30. April erstrahlen Burgen, Schlösser, Kirchen und andere historische Gebäude an der Deutschen Weinstraße in zartem Rosa oder kräftigem Pink.

Illuminiert werden besondere Bauwerke wie zum Beispiel das Deutsche Weintor in Schweigen-Rechtenbach, die Villa Ludwigshöhe in Edenkoben, die Villa Streccius in Landau, die Burg Landeck, das Hambacher Schloss, die Wachtenburg in Wachenheim, das historische Rathaus in Deidesheim, die Madenburg bei Eschbach oder die Michaelskapelle in Bad Dürkheim.

Nun starten die ersten Veranstaltungen rund um die Mandel: So warten am Samstag, 10. März, sowie am 17., 24. und 31. März und am 7., 14., 21. und 28. April, jeweils um 13.30 Uhr in Bad Dürkheim Führungen entlang der Mandelbaum-Meile mit Geschichten und Weinprobe. Treffpunkt ist der Amtsplatz. Tickets für 20 Euro, inklusive Mandelspezialitäten und Wein gibt es bei der Tourist-Info unter Telefon 06322/93 51 40.