Manfred Lautenschläger erfolgreich operiert

Heidelberg/Schriesheim.Die gute Nachricht zuerst: „Es geht ihm gut“, sagt MLP-Sprecher Frank Heinemann. Die Operation am Sonntagabend sei sehr gut verlaufen. Gleichwohl sitzt der Schreck bei den Menschen im Umfeld des Unternehmers und Mäzens Manfred Lautenschläger noch tief. Der 80-Jährige ist bei einer Radtour am Sonntag an der Bergstraße gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt (wir berichteten kurz). Bei dem

...