Mann aus Habgier ermordet? - Angeklagter schweigt zum Prozessauftakt

Frankenthal/Haßloch.Ein 55-Jähriger muss sich seit Dienstag wegen Mordes vor dem Frankenthaler Landgericht verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, am 25. April dieses Jahres im pfälzischen Haßloch einen Bekannten getötet zu haben, um an Geld und Drogen zu kommen. Die Staatsanwaltschaft sieht das Mordmerkmal Habgier als erfüllt an, sagte Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz bei der Anklageverlesung. Der Angeklagte sei demnach gegen 12.50 Uhr in die Wohnung des Mannes gekommen, von dem er gewusst habe, dass er mit Drogen - unter anderem Methadontabletten - handele. Zudem habe der 55-Jährige um einen Brustbeutel gewusst, in dem das spätere Opfer sein Bargeld aufbewahre.

Im Verlauf des Nachmittags habe der Angeklagte dem Kontrahenten sodann mit einer unbekannten Tatwaffe 15 Schläge gegen den Kopf verpasst und diesen auch gewürgt. Das Opfer erlitt Frakturen und starb schließlich an Blutverlust und Sauerstoffmangel. Geld und Drogen habe der Angeklagte an sich genommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zudem vor, im Dezember 2018 knapp 150 Gramm Marihuana unerlaubt besessen zu haben.

Der Angeklagte ließ über seine Rechtsanwältin Katja Kosian verkünden, dass er sich zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern werde. Er sitzt seit Mai in Haft. Für die Hauptverhandlung sind noch 16 weitere Tage terminiert. Das liege laut Kosian daran, dass es keine handfesten Beweise, sondern lediglich Indizien gegen ihren Mandanten gebe. So gebe es umfangreiches Datenmaterial von Handys, auf das die Staatsanwaltschaft ihre Anklage gestützt habe. „Es wurde aber weder DNA vom Angeklagten in der Wohnung gefunden, noch gibt es eine Tatwaffe“, so die Verteidigerin. Auch an der Kleidung des 55-Jährigen seien keine Spuren gefunden worden. „Und die hätten blutüberströmt sein müssen.“ Der Prozess wird am 4. Dezember, 9 Uhr, fortgesetzt.