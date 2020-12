Mann beißt Polizist in Oberschenkel

Frankenthal.Nachdem es am frühen Samstagabend in der Fußgängerzone in Frankenthal zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen ist, hat sich einer der beiden gegenüber einer Polizeistreife äußerst aggressiv verhalten. Wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, beleidigte der 31-Jährige die eingesetzten Beamten. Als er sich den Anweisung widersetzte, brachten ihn die Staatsdiener zu Boden und fesselten ihn. Dabei biss der Mann einen Polizeibeamten in den Oberschenkel und verletzt ihn damit leicht.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 06.12.2020