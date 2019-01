Mann belästigt mehrere Frauen

Walldorf.Vermeintlich ein und derselbe Täter hat in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) mehreren Frauen auf offener Straße sein Geschlechtsteil gezeigt. Wie die Polizei gestern mitteilte, stellte sich der Unbekannte am Donnerstag – nur mit einer Jacke und Stiefeln bekleidet – wortlos hinter eine 26-Jährige. Als diese bemerkte, dass der Fremde keine Hose trug, entfernte sie sich schnell. Bereits am Silvestertag ereignete sich in der Gemeinde ein ähnlicher Fall. Diesmal trug der Täter einen Mantel und eine Jogginghose, die er vor zwei Frauen im Alter von 21 und 23 Jahren herunterzog. Da die Beschreibung in beiden Fällen ähnlich war, könnte es sich um denselben Täter handeln. jei

