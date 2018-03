Mann erhält 14 Jahre Haft

Anzeige

Landau.Er stach und trat auf seine Frau ein, bis er sie für tot hielt: Dafür ist ein Mann vom Landgericht Landau unter anderem wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter ordneten zudem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an, wie ein Gerichtssprecher gestern mitteilte. Zuvor muss der 53-Jährige allerdings fünf Jahre Haft absitzen. Er wurde auch wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft war der Mann am 25. Juli 2017 stark angetrunken in die Wohnung der von ihm getrennt lebenden Frau in Bad Bergzabern eingedrungen und hatte mit einem Taschenmesser auf sie eingestochen, um sie zu töten. Nach Ansicht der Ermittler war er verärgert, dass das Jugendamt den vierjährigen Sohn der beiden in der Obhut der Frau beließ und er der Wohnung verwiesen worden war. Laut Anklage ging er nach der Tat zurück in die Wohnung, holte den Sohn und verließ den Tatort. lrs