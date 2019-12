Mann fährt Ehefrau an

St Leon-Rot.Ein Mann hat in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) seine von ihm getrennt lebende Ehefrau mutmaßlich mit Absicht angefahren und dabei schwer verletzt. Vorausgegangen war ein Streit, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau hatte zunächst im Auto gesessen, stieg nach der verbalen Auseinandersetzung aber aus und ging zu Fuß auf dem Gehweg weiter. Der Mann habe sie weiterhin beleidigt und dann angefahren. Als die Frau stürzte, fuhr der 36-Jährige über ihr Bein. Die Frau kam ins Krankenhaus und musste operiert werden. Der Mann sitzt seit vergangenem Freitag wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Untersuchungshaft. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der Hintergrund des Streits sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau sei noch nicht vernehmungsfähig. sal

