Mann gerät unter Lkw und stirbt

Grünstadt.Bei einem Unfall mit einem Lkw in Grünstadt ist gestern ein 70 Jahre alter Mann aus Grünstadt getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Fußgänger am frühen Nachmittag aus noch ungeklärten Umständen unter das Zugfahrzeug des Lasters geraten. Zum Unfallhergang schreibt die Polizei, dass der 28-jährige Fahrer des Lkw von der Lise-Meitner-Straße nach links in die Industriestraße abgebogen sei, als der Mann unter das Fahrzeug geriet. Ein Sachverständiger soll die Ursache klären. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ermittelt. Die Industriestraße war für die Unfallaufnahme drei Stunden gesperrt. agö

Dienstag, 22.01.2019