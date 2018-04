Mann greift mit einem Hammer an

Anzeige

Nussloch.Mehrere Personen haben sich in der Nacht zu Sonntag in und vor einer Gaststätte in Nussloch gegenseitig angegriffen. Wie es gestern vonseiten der Polizei hieß, wollten zunächst ein 24- und ein 28-Jähriger in dem Geschäft Zigaretten kaufen. Der Wirt lehnte dies jedoch mit der Begründung ab, der Laden habe bereits geschlossen. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Personen, wobei die beiden Gäste den Wirt auf den Boden drückten. Nur das Einschreiten anderer sich im Lokal befindenen Gäste verhinderte eine weitere Eskalation. Der 24- und der 28-Jährige verließen daraufhin das Haus.

Dafür kam es nun vor dem Haus zu Tumulten. Laut Polizei sollen sich dort mehrere Menschen versammelt haben. Dann kam offenbar ein 65-jähriger Verwandter des Ladenbesitzers mit seinem Auto angefahren. Er stieg aus und griff einen 25-Jährigen unvermittelt mit einem Hammer an. Durch den Schlag wurde der am Rücken verletzt und musste später von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Auseinandersetzung auf der Straße dauerte danach noch an, erst als ein zwischenzeitlich alarmierter Streifenwagen eintraf, konnte die Lage beruhigt werden.

Laut den Beamten hielten sich zwischenzeitlich rund zehn Personen vor der Gaststätte auf, die Stimmung unter ihnen soll aggressiv und aufgebracht gewesen sein. Was genau in der Nacht zu Sonntag in und vor der Gaststätte geschah, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch. cvs