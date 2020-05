Mann greift zweimal Frauen an

Frankenthal.Weil er zwei Frauen angriffen hat, ist ein 25 Jahre alter Mann aus Frankenthal festgenommen worden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, waren die Opfer jeweils mit Kleinkindern unterwegs, als der Täter sie attackierte. Demnach meldete sich am Samstag eine 62-jährige Frau bei den Beamten und berichtete, dass sie bei einem Spaziergang im Albrecht-Dürer-Ring mit ihrem dreijährigen Enkel von hinten angesprungen worden sei. Der rothaarige Täter habe ihr unvermittelt in den Rücken getreten und sei anschließend in ein umliegendes Mehrfamilienhaus geflüchtet.

Nach Angaben der Polizei hatte sich ein ähnlicher Vorfall bereits am 16. Mai in Frankenthal ereignet, als eine 28-Jährige, die mit Kinderwagen draußen unterwegs war, von einem rothaarigen Mann angegriffen worden war. Infolge der Ermittlungen erhärtete sich ein Tatverdacht gegen den 25-Jährigen, der noch am gleichen Tag in seiner Wohnung festgenommen wurde. Nach einer Wohnungsdurchsuchung und der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Motiv für die Angriffe ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen gesucht

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Taten dauern weiter an. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, sich unter den Telefonnummern 06233/313-0 (Polizeiinspektion Frankenthal) und 06237/934-100 (Polizeiwache Maxdorf) oder per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Ermittler zu wenden. jei

