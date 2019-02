Mann mit Axt sorgt für Randale

Neustadt.Ein Mann war gestern Abend auf dem Hauptbahnhof in Neustadt/Weinstraße offenbar randalierend mit einer Axt unterwegs. Gegen 18.45 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein. Die Einsatzkräfte konnten den Störer nur unter Androhung des Schusswaffengebrauchs überwältigen. Unter erheblichen Widerstand wurde er schließlich zur Dienststelle gebracht. Nach Angaben der Polizei behinderten einige Schaulustige und „Sympathisanten des Mannes“ den Einsatz am Hauptbahnhof. Weitere Fragen zu dem Vorfall wollten die Beamten bis Redaktionsschluss nicht beantworten, die Ermittlungen liefen „auf Hochtouren“ hieß es in einer Mitteilung am Abend. abo

