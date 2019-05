Mann mit Machete in Innenstadt

Worms.Ein bewaffneter und aggressiver Mann hat in Worms einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 37-Jährige sei am Dienstagabend mit einer Machete durch die Innenstadt gelaufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach war er zunächst einer Gruppe von Jugendlichen aufgefallen, weil er schreiend durch einen Park lief. Als die Gruppe den Mann ansprach, zog er eine Machete aus seinem Rucksack, schwenkte die Waffe durch die Luft und lief davon.

In psychiatrische Klinik gebracht

Die Jugendlichen verfolgten den 37-Jährigen, der die Machete inzwischen wieder in seinem Rucksack verstaut hatte. Auf seiner Flucht verletzte er einen 21 Jahre alten Verfolger leicht, als er einen Stein nach ihm warf. Auch gegenüber den alarmierten Beamten verhielt sich der 37-Jährige nach Polizeiangaben aggressiv. Die Beamten fesselten ihn und stellten die Machete im Rucksack des Mannes sicher. Der 37 Jahre alte Mann wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn eingeleitet. lrs/sal

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.05.2019