Mann mit Machete in Innenstadt

Landau.Ein Mann ist am Samstagmorgen mit einer Machete durch die Landauer Innenstadt spaziert. Laut Polizei wurde gegen 10:30 eine Person mit einem langen Messer gemeldet, mehrere Streifenwagenbesatzungen konnten ihn in der Kronstraße antreffen. Die Beamten überwältigten den 26-Jährigen, konkret bedroht hatte er bis zu diesem Zeitpunkt niemanden. Der polizeibekannte Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.10.2020