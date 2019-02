Mann stirbt bei Feuer in der Wohnung

Speyer.Beim Löschen eines Wohnungsbrands in einem Mehrfamilienhaus im Armensünderweg in Speyer haben Feuerwehrleute einen toten Mann gefunden. Das Feuer brach am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus aus, wie die Feuerwehr berichtete. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung gestern mitteilten, retteten die Helfer einen Menschen aus dem brennenden Gebäude, später entdeckten sie den Toten. Die Leiche war laut Polizei stark verbrannt, die Identität ist noch unklar.

Gestern gingen die Ermittler davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Bewohner des Hauses handelt. Zunächst stand nicht fest, warum das Feuer ausgebrochen war. Die genaue Ursache soll ein Brandsachverständiger klären. Ein Gutachten ist in Auftrag gegeben worden. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf 250 000 Euro. lrs/sal

Info: Ein Video gibt es unter morgenweb.de/region

