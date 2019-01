Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß

Der Audi fuhr frontal in den entgegenkommenden Lkw. © Priebe

Rhein-Neckar.Ein 62 Jahre alter Autofahrer ist gestern mit seinem Audi-Geländewagen frontal mit einem Lkw zusammengestoßen und gestorben. Die B 39 war zwischen Sinsheim-Steinsfurt (Rhein-Neckar-Kreis) und Kirchardt (Kreis Heilbronn) stundenlang voll gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden 7,5-Tonner zusammengestoßen. Zudem streifte er einen nachfolgenden Kombi. Der Audi überschlug sich mehrfach und blieb in einem angrenzenden Feld liegen Nach Polizeiangaben war der 62-Jährige sofort tot. Der 45 Jahre alte Lastwagen-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Kombi-Insassen blieben laut Polizei unverletzt, erlitten aber einen Schock. Die Polizei hat einen Gutachter eingeschaltet, der den Unfallhergang klären soll. „Mithilfe eines Hubschraubers wurden zudem Bilder des Unfallortes und der Spuren gemacht“, berichtet ein Polizeisprecher. Die Verkehrspolizei ermittle nun den genauen Unfallablauf.

Gegen Ampel geprallt

Video Lokales Sinsheim: Kollision mit Lkw - Tödlicher Unfall auf B 39 Sinsheim, 24.01.2019: ei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 39 ist am Donnerstagmorgen zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Kirchardt eine Person ums Leben gekommen. Sinsheim, 24.01.2019: ei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 39 ist am Donnerstagmorgen zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Kirchardt eine Person ums Leben gekommen.

Fragen wirft auch ein Unfall mit fünf Verletzten in Walldorf auf. Nach Behördenangaben war der Fahrer eines mit Saisonarbeitern besetzten Kleinbusses gegen sechs Uhr morgens in der Nußlocher Straße gegen einen Ampelmasten geprallt. Dabei seien alle Insassen so schwer verletzt worden, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Wer am Steuer saß, ist laut Polizei ebenso unklar wie der Unfallhergang. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Kleinwagen aus einer Grundstücksausfahrt kam und den Transporterfahrer zu einem Ausweichmanöver gezwungen hat. Deshalb habe der Kleinbusfahrer nach links gezogen, dann aber wegen eines entgegenkommenden Wagens wieder nach rechts lenken müssen. Dabei kam er ins Schleudern und prallte gegen eine Ampel, die zerstört wurde.

Drei Menschen sind bei einem Abbiegeunfall auf der B 35 bei Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe) verletzt worden – einer davon schwer. sin

Info: Fotostrecke und Video unter morgenweb.de/region

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019